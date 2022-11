Donald Trump officiellement candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024

"L'Amérique est de retour". L'ancien président républicain Donald Trump a annoncé ce mardi avoir déposé officiellement sa candidature auprès de la Commission électorale fédérale pour la présidentielle américaine de 2024. "Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle", a-t-il déclaré aux alentours de 21 heures, heure américaine (vers 3 heures du matin mercredi 16 novembre en France), depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, ou un parterre de militants dévoués l'attendait depuis des heures.

"Joe Biden incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington", a-t-il accusé, avant de promettre de s'assurer que le démocrate "ne passe pas quatre années de plus" au pouvoir. Le président actuel a répondu, dans un tweet posté depuis Bali où il participe au sommet du G20, blâmant Donald Trump d'avoir "laissé tomber l'Amérique". Cette courte remarque est accompagnée d'une compilation de vidéos proclamant que son prédécesseur avait œuvré à "truquer l'économie pour les riches", à "attaquer les soins de santé" et "les droits des femmes" ou encore à "choyer les extrémistes".