Primaires républicaines : Eminem demande au candidat Vivek Ramaswamy de ne plus rapper sur ses chansons

Lors des deux dernières élections présidentielles, plusieurs artistes de renom, parmi lesquels Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith ou Adele, ainsi que les héritiers de Prince, se sont plaints que leurs titres soient joués lors de meetings de campagne de Donald Trump. Le célèbre groupe de rock britannique Rolling Stones a même menacé le républicain d'une action en justice s'il continuait à utiliser leur tube "You Can't Always Get What You Want".