VIDÉO - États-Unis : condamné à 400 ans de prison, il est innocenté après 34 ans derrière les barreaux

Au fil des ans, Sidney Holmes n'a jamais cessé de clamer son innocence. Mais il faudra attendre 2020 pour que ses avocats sollicitent l'unité de révision des condamnations du comté de Broward pour défendre son cas. Il faut dire que l'accusé a un solide argumentaire, assurant notamment que les pratiques d'identification utilisées à l'époque ne permettaient pas de le reconnaitre formellement.

Et pour cause : le principal témoin oculaire avait été incapable de reconnaître Holmes parmi six photographies qui lui ont été soumises. Son visage sera ensuite intégré dans une sélection de photos de plusieurs suspects, où le témoin finira par le montrer du doigt. Et l'enverra en prison pour de longues années.