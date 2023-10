Procès de l'élection de 2020 : Trump n'a plus le droit d'attaquer juges, procureurs et témoins, c'est quoi un "gag order" ?

"Cinglé", "voyous"… À l'approche de son procès pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection en 2020, Donald Trump multiplie les quolibets à l'adresse de ses ennemis politiques. Une rhétorique qui n'est pas du goût de Jack Smith. Le procureur spécial, après avoir saisi la justice, est parvenu à imposer au tonitruant milliardaire un "gag order", ni plus ni moins qu'un silence médiatique.

Au terme d'une audience de plus de deux heures devant un tribunal de Washington, la juge Tanya Chutkan a donné raison à Jack Smith. Terminé les insultes pour Donald Trump. Le favori des primaires républicaines se voit désormais interdire de traiter le procureur spécial de "cinglé" et ses collègues de "voyous". La juge au procès fédéral de l'ex-président lui a aussi interdit lundi tout commentaire public visant le personnel du tribunal et les témoins.