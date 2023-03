VIDÉO - Une piscine au bord du précipice, un sauvetage miraculeux : la Californie sous des pluies diluviennes

À Sacramento, les fortes précipitations provoquent aussi des coulées de boue et des glissements de terrain sur la côte Pacifique. Quatre immeubles d'habitations, désormais au bord du vide, ont dû être évacués. La situation s'améliore, la pluie a cessé. Mais de nombreuses routes sont toujours inondées et 50.000 foyers restent privés d'électricité. En plus, une nouvelle tempête, appelée rivière atmosphérique, la douzième depuis le début de l'année, pourrait frapper la Californie la semaine prochaine.