"Redevenir frères d'armes" : l'appel de Macron à Biden depuis la Maison Blanche

Coups de canon et hymnes nationaux à son arrivée, réunion au coin du feu dans le Bureau ovale, conférence de presse commune et dîner de gala : Emmanuel Macron a droit à tout l'apparat associé à une visite d'État. Il est le premier à qui le président américain réserve un tel traitement depuis son investiture en janvier 2021. L'octogénaire démocrate veut, après les convulsions de la présidence de Donald Trump, resserrer les liens avec les partenaires traditionnels des États-Unis, dont leur "plus vieil allié", la formule consacrée à Washington pour désigner la France.