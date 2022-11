Midterms 2022 : ce qu'il faut retenir de cette nuit électorale aux États-Unis

Quant au Sénat, rien n'est joué. Et pour cause, le démocrate John Fetterman a arraché aux républicains le siège le plus disputé de ce scrutin, celui de sénateur de Pennsylvanie, face au très médiatique Dr. Oz, candidat adoubé par Donald Trump. Cette course pour ce siège a été très observée aux États-Unis, notamment car

Les républicains peuvent tout de même compter sur la victoire de Chuck Grassley dans l'Iowa, qui débutera à 89 ans le huitième mandat de sa carrière. Mais aussi celle d'un des poulains de Donald Trump, J.D Vance. En menant une campagne acharnée sur l'inflation, il a décroché le poste très convoité de sénateur dans l'Ohio -- un des bastions industriels et agricoles de l'Amérique.

Le contrôle du Sénat est donc désormais suspendu à quatre sièges : l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et le Wisconsin. Le comptage de ces voix pourrait nécessiter plusieurs jours.