"Stupide fils de p***" : en meeting, Donald Trump insulte de nouveau Joe Biden

Dans la ville d’Erie, en Pennsylvanie, le candidat républicain a considéré que le président démocrate était le "président le plus corrompu de l’histoire américaine". Avant de poursuivre, au sujet de la politique migratoire et du contrôle des frontières : "Nous avons quelqu'un qui n'est pas au sommet de son art, qui n'a jamais été au sommet d'un jeu, qui ne l'a jamais été. Nous avons un gars qui est un stupide fils de pute".

Ce n'est pas une première pour l'ancienne star de téléréalité. En effet, Donald Trump est connu pour son langage grossier et parfois insultant. Un enregistrement datant de 2005 était sorti pendant la campagne présidentielle de 2016, dans lequel il conseillait d’"attraper les femmes par la chatte" ("Grab 'em by the pussy").