VIDÉO - "Super Tuesday" : Donald Trump interrompu en direct par une chaîne américaine

Donald Trump a remporté haut la main le "Super Tuesday" ce mardi aux États-Unis. Lors de son discours de victoire, le républicain a multiplié les fake news. Un peu trop au gout de NBC, qui a décidé de couper sa prise de parole.

Un discours de victoire écourté pour Donald Trump sur NBC. La prise de parole de l'ancien président républicain après avoir raflé le "Super Tuesday" a été de courte durée sur la chaine américaine : l'antenne a coupé son direct, estimant que le milliardaire était en train de mentir en direct.

Entouré de ses partisans réunis dans sa luxueuse résidence de Floride, Donald Trump a tout d'abord salué "une soirée formidable, une journée incroyable". Avant de dérouler ses thèmes de prédilection : la crise migratoire entre les États-Unis et le Mexique, la situation du pays et son propre bilan. La bonne santé de la Bourse serait par exemple liée à "ses sondages bien plus élevés que ceux de Joe Biden".

"Une personne dont vous pouvez qu'elle va à nouveau mentir"

Devant ces "fake news" relayées sur son antenne, NBC a soudainement interrompu le président, prenant de court la présentatrice Rachel Maddow. "C'est une décision que nous réexaminons constamment : l'équilibre entre autoriser une personne à ouvertement mentir sur notre antenne à propos de choses sur lesquelles elle a déjà menti avant, et donc pour lesquelles vous pouvez prédire qu'elle va à nouveau mentir", a expliqué la journaliste. Les experts en plateau en ensuite vérifié les allégations de Donald Trump, afin d'expliquer pourquoi ce dernier avait menti lors de son discours.

Si d'autres chaines telles que CNN ont continué la diffusion du discours, ce n'est pas la première fois que l'ancien locataire de la Maison-Blanche se voit interrompre en direct. Déjà, lors de l'élection présidentielle en novembre 2020, plusieurs médias avaient stoppé net leur retransmission, estimant qu'il faisait de la désinformation. Même Fox News, chaîne conservatrice, avait rappelé que le résultat du vote n'était pas encore connu alors que Donald Trump revendiquait la victoire.

"Nous voilà encore dans la position inhabituelle de [devoir] non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi de corriger le président des États-Unis", avait lâché sur NBC le présentateur, Brian Williams. CNN avait poursuivi la captation avant une condamnation de son présentateur vedette Jake Tapper déclarant : "Quelle triste nuit pour les États-Unis d'Amérique de voir leur président [...] faussement accuser les gens d'essayer de voler l'élection".