Défaillance d'une nouvelle banque aux États-Unis, Joe Biden va s'exprimer

Sa défaillance est la troisième plus importante de l'histoire des États-Unis, derrière Silicon Valley Bank et Washington Mutual, en 2008. Afin de rassurer particuliers et entreprises, la Réserve fédérale (Fed), l'Agence de garantie des dépôts (FDIC) et le Trésor américain ont garanti que ses clients bénéficieront néanmoins du même dispositif exceptionnel que ceux de SVB. Ils pourront retirer la totalité de leurs dépôts malgré la défaillance des établissements. Une tentative pour rétablir la confiance des Américains dans leur système bancaire, mise à mal depuis quelques jours.

Le système bancaire américain a été effectivement saisi cette semaine de convulsions que personne n'avait vu venir, avec la mise en liquidation de Silvergate Bank mercredi soir, suivie de celle de Silicon Valley Bank. Victimes d'une vague de retraits précipités qui les ont rendus incapables d'honorer leurs engagements, ces deux banques, favorisées jusque-là par le milieu des cryptomonnaies et du secteur technologique, subissent par ailleurs le ralentissement de ces économies.