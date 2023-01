VIDÉO - "Défilé de cyclones" en Californie : les images du déluge sans fin

Selon les services météo américains, qui parlent d'un "défilé incessant de cyclones", les pluies les plus fortes vont toucher le nord-ouest de l'État durant les deux prochains jours. Une conséquence du phénomène des "rivières atmosphériques", qui se forment avec la vapeur d'eau des tropiques et voyagent avant de déverser de fortes pluies sur la côte. La fréquence est totalement inédite depuis 2005, même si le phénomène n'est pas inconnu dans la région.

Ce jeudi matin, 35.000 personnes étaient privées d'électricité. En plus des coupures de courant et des inondations, de nombreux arbres ont été déracinés et bloquent des axes routiers majeurs. Le gouverneur de Californie, Gavin Newson, a indiqué que les intempéries allaient se poursuivre au moins jusqu'au 18 janvier.