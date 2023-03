Texas : trois enfants et trois adultes tués lors d'une fusillade dans une école de Nashville

Armée d'au moins deux fusils d'assaut semi-automatiques et d'un pistolet, elle s'est introduite dans la matinée dans les locaux de l'école chrétienne privée "The Covenant", selon Don Aaron. Âgée de 28 ans, la jeune femme a tiré de nombreux coups de feu lors de sa progression dans l'établissement.

Des agents ont rapidement été dépêchés sur place et, après avoir entendu des tirs à l'étage, s'y sont "immédiatement" rendus et ont "tué" l'assaillante, a précisé le porte-parole. La femme n'a toujours pas été identifiée et un lien éventuel entre elle et l'école n'est pas confirmé, selon la police du comté.