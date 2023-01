VIDÉO - États-Unis : au Texas, des quartiers dévastés par de violentes tornades

Comme on peut le voir sur les images stupéfiantes dans le sujet en tête de cet article, tout un quartier de Pasadena, une ville au sud-est de Houston, a été ravagée. Dans une salle de sport du quartier, il ne reste plus rien : les clients et le patron se sont réfugiés, pendant d'interminables minutes, dans les toilettes. Tous en sortiront indemne, avant de découvrir l'ampleur de la catastrophe : "J'ai essayé de fermer la porte, mais le vent m'en empêchait. Soudain, elle s'est envolée et c'est là qu'on est allé se réfugier aux toilettes. On a vu tout le bâtiment s'effondrer".

Au Texas, 123.000 foyers et entreprises se sont retrouvés dans le noir après le passage des tornades.