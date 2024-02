VIDÉO - "Texit" : ces Texans qui rêvent de faire sécession avec Washington

De plus en plus de Texans militent pour s'affranchir de l'autorité de Washington. Une fronde sécessionniste liée à la crise migratoire qui, depuis des années, touche cet État du Sud. Leur projet a cependant peu de chance d'aboutir.

Le Brexit fait des émules à des milliers de kilomètres de Londres. Plus exactement au Texas, où des Américains militent farouchement pour conquérir un "Texit", l'indépendance de leur État. Un retour en arrière qui, selon eux, permettrait de résoudre la crise migratoire de ce vaste territoire à la frontière avec le Mexique.

Pour arriver à leurs fins, ces indépendantistes ont créé en 2005 le Texas Nationalist Movement. Avec un objectif : que leur État adopte une loi autorisant un référendum pour leur indépendance, ce que la Constitution américaine ne permet pas. "On sait qu'ici, au Texas, le seul moyen de sécuriser la frontière et d'avoir un système d'immigration sensé est de faire comme 200 autres pays dans le monde et avoir un pays avec un gouvernement indépendant et autonome", a affirmé cette semaine Daniel Miller.

Des barbelés le long de la frontière

Le président du Texas Nationalist Movement, qui rêve d'un "gouvernement indépendant et autonome", assure que son association est en train de faire des émules dans l'État. Une pétition en ce sens a d'ailleurs été déposée mardi sur le bureau du gouverneur républicain Greg Abbott. Pas moins de 170.000 Texans ont signé ce texte favorable à une sécession. Parmi eux : 30.000 démocrates, preuve selon Daniel Miller de la popularité de son initiative transpartisane et renouant avec le passé.

En 1836, le Texas accédait en effet à l'indépendance après une révolution qui opposait le Mexique, dont il dépendait, à des coalitions de colons. Neuf ans plus tard, il devenait le 28ᵉ État des États-Unis. Selon le Texas Nationalist Movement, le Texas partage une histoire et des intérêts avec le reste des États-Unis, sauf que le gouvernement fédéral ne comprend plus leurs problèmes actuels. Et la plaie de la sanglante guerre de Sécession (1861-1865), qui a vu s'affronter les États du Nord et les États du Sud n'est pas cicatrisée. En particulier concernant la problématique de l'immigration.

Pas moins de 2,5 millions de personnes ont en effet traversé la frontière avec le Mexique en 2023. Dans la ville d'Eagle Pass, dans le sud du Texas, le gouverneur Greg Abbott a fait installer des barbelés le long de la frontière et a pris le contrôle militaire d'une zone appelée Shelby Park, le long de la rivière Rio Grande, s'érigeant ainsi contre le gouvernement fédéral. L'administration Biden a, quant à elle, lancé une procédure judiciaire contre le Texas, rappelant que le contrôle aux frontières a toujours été une compétence fédérale.

Le rêve des indépendantistes verra-t-il le jour ? Pas sûr. Un sondage publié ce mois-ci par le Texas Politics Project montre pourtant que seuls 26% de ses résidents se sentent avant tout Texans. Un chiffre stable puisqu'il y a dix ans, ils étaient 27%. Pour Jean-Eric Branaa, ces élans sécessionnistes sont avant tout utopiques. "On reproche tout à Washington et on cultive cela un peu plus qu'ailleurs au Texas. Mais ce dernier ne peut pas faire sécession : la Cour Suprême a déclaré en 1869 qu'il s'agissait d'une union indestructible et indissoluble. Elle sera pour toujours une union qu'on ne peut pas quitter. Une conséquence de la guerre civile", a expliqué dans la vidéo en tête de cet article le consultant LCI et spécialiste des États-Unis.

Le sujet pourrait, en revanche, s'inviter dans la campagne pour l'élection présidentielle. Donald Trump et Joe Biden doivent d'ailleurs se rendre jeudi au Texas.