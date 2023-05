États-Unis : un homme suspecté d'un quintuple meurtre arrêté au Texas après une chasse à l'homme

L'individu est accusé d'avoir ouvert le feu dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 avril à l'intérieur d'une maison de Cleveland, près de Houston. Là, il y aurait abattu cinq personnes, toutes originaires du Honduras, et âgées de 9 à 31 ans. Selon les autorités locales, les faits seraient survenus alors que le suspect s'exerçait au tir dans son jardin. Ses voisins lui auraient ensuite demandé de cesser le tapage afin qu'un bébé puisse dormir. En réaction, Francisco Oropesa serait entré dans la maison de ses voisins et aurait tiré "comme pour une exécution, essentiellement dans la tête" de plusieurs habitants, a détaillé le shérif.

Après le drame, plus de 250 agents locaux et fédéraux avaient été mobilisés pour retrouver le suspect à travers le Texas, État du sud des États-Unis où pullulent les armes à feu. Les autorités avaient également offert une prime de 80.000 dollars pour toute information permettant de le localiser. "Je veux simplement remercier la personne qui a eu le courage et la bravoure d'appeler pour donner la localisation du suspect", a déclaré l'agent Jimmy Paul du FBI, au cours de la conférence de presse.