VIDÉO - "Les gens étaient affolés" : le centre des États-Unis frappé par des tornades dévastatrices

Une violente tornade, accompagnée de vents violents, d'orages et de grêle, s'est abattue sur l'État de l'Oklahoma aux États-Unis. Selon un bilan provisoire, au moins deux personnes sont mortes et les dégâts matériels sont importants.

Comme on peut le voir dans le sujet ci-dessus, les journalistes qui la filment renoncent à avancer plus, confrontés à des vents qui soufflent à 300 km/h. Neuf tornades se sont abattues dans l'État de l’Oklahoma, quatre dans l’Iowa et trois dans le Kansas, de façon quasi simultanée.