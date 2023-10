Toujours sans "speaker", la Chambre des représentants à majorité républicaine s'enfonce dans la crise

Avec cette annonce, la quête d'un nouveau chef pour le Congrès américain, paralysé depuis plus d'une semaine, s'annonce de plus en plus épineuse. Face à l'incapacité des républicains à s'entendre sur le successeur de McCarthy, cette chambre, censée être l'une des plus puissantes du monde, est dans une paralysie inouïe. Les États-Unis ne peuvent actuellement pas voter une quelconque nouvelle aide à Israël, allié historique en pleine guerre avec le Hamas. Ni même une enveloppe supplémentaire pour l'Ukraine, en discussion depuis des semaines. Une pagaille dont la première puissance économique mondiale, toujours attachée à son rôle de gendarme du monde malgré les années Trump, aurait aimé se passer.

Sans "speaker", le troisième personnage politique aux États-Unis, le Congrès américain ne peut pas non plus voter un nouveau budget pour l'État fédéral. Ce dernier expire dans quelques semaines, plaçant une nouvelle fois la première puissance économique mondiale face à un danger de paralysie de son administration publique.