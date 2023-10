Tuerie du Maine : la police américaine a-t-elle ignoré des signaux d'alerte ?

Armé d'un fusil semi-automatique, Robert Card a ouvert le feu le 25 octobre dernier dans un bowling de Lewiston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36.000 habitants du Maine au nord-est des États-Unis, tuant au total 18 personnes et faisant 13 blessés. Selon des documents officiels publiés ce mardi, l'armée et le shériff local avaient été alertés depuis plusieurs mois, par plusieurs sources différentes, sur le risque que ce réserviste militaire ne commette un acte de ce type.

L'auteur des fusillades souffrait d'importants troubles mentaux au point qu'un de ses collègues craignait qu'il ne projette une "tuerie de masse", selon ces documents, obtenus initialement par le quotidien Boston Globe. L'ex-épouse et le fils de Robert Card avaient également signifié à la police locale en mai dernier qu'il était devenu paranoïaque, "entendait des voix" et avait stocké une grande quantité d'armes. Dans la petite ville de Bowdoin, où il a passé l'essentiel de sa vie, nul n'ignorait son instabilité psychique, et certains des habitants ont compris qu'il était à l'origine de la tuerie avant même que son nom ne soit rendu public.