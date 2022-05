États-Unis : tuerie raciste à Buffalo

Les témoins décrivent une scène terrifiante, avec un meurtrier qui n'a laissé aucune chance à ses victimes. "Il était lourdement armé", annonce Joseph Gramaglia, chef de la police à Buffalo (New York). Le suspect sera arrêté quelques minutes plus tard, sans résistance. Il se nomme Payton Gendron et il n'a que 18 ans.