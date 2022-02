VIDÉO - Un hélicoptère s'écrase à quelques mètres des baigneurs à Miami Beach

Selon la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles dans l'aviation civile, les circonstances du crash sont, pour l'heure, "inconnues". "La FAA et le National Transportation Safety Board enquêteront. Le NTSB sera en charge de l'enquête et fournira des mises à jour supplémentaires", ont précisé les autorités. Selon les premières éléments de l'enquête, la perte d'altitude de l'hélicoptère pourrait s'expliquer par une panne moteur.