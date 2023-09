États-Unis : un mort au festival Burning Man, des milliers de festivaliers toujours piégés par la boue

Plusieurs installations artistiques et événements ont été annulés, et la mise à feu du géant de bois, qui personnifie le "burning man" ("l'homme qui brûle", en français, NDLR) installé au centre de la "Playa", qui marque habituellement la fin du festival auquel il donne le nom, a été reportée à lundi.

Les blagues vont bon train pour tenter de garder le moral malgré des circonstances assombries. "La pluie est une discrète bénédiction", estime Willonius Hatcher, "nous parlons à tellement de gens et nous sommes obligés de ralentir." "Il y a de la beauté dans le chaos et j'ai choisi de l'accepter", ajoute-t-il même s'il a raté son vol de dimanche. De nombreux festivaliers cherchent à rejoindre l'aéroport de Reno, à plus de 130 kilomètres. Les hôtels de la troisième ville du Nevada s'organisent pour héberger provisoirement les "Burners" sans solution.