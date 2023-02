Un nouvel "objet" non identifié abattu par l’armée américaine, le quatrième en moins de 10 jours

L'armée américaine a abattu un nouvel objet non identifié, au-dessus du lac Huron, ont annoncé ce dimanche 12 février deux élus américains. Cet objet, le quatrième en un peu plus d'une semaine, "a été abattu par des pilotes de l'US Air Force et la Garde nationale", a tweeté l'élue démocrate du Michiga, Elissa Slotkin. "Excellent travail de tous ceux qui ont mené à bien cette mission, tant dans les airs qu'au siège. Nous sommes tous intéressés de savoir exactement ce qu'était cet objet et à quoi il servait", a-t-elle ajouté. Contacté par l'AFP, le Pentagone n’a pas encore réagi.

Selon CNN, un officiel américain a déclaré que Joe Biden avait ordonné l’abattage de cet objet non identifié au-dessus du lac Huron.