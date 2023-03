VIDÉO - États-Unis : un tueur confondu 12 ans après son crime grâce à... une patate douce

En plus des preuves ADN, les procureurs ont déclaré qu’au moment du meurtre de Todd Lampley, Devarus Hampton avait un appareil GPS ordonné par le tribunal qui suivait ses allées et venues. Les données de localisation de cet appareil ont permis de le localiser sur les lieux de la fusillade et à l’endroit où l’arme a été retrouvé, dans un étang voisin. Le mobile demeure inconnu. Lui nie les faits et reste présumé innocent. Il doit comparaître devant le tribunal de district de Barnstable en avril.