Aux États-Unis, Joe Biden et Emmanuel Macron affichent leur amitié pour faire oublier les tensions

Dans le jardin de la Maison-Blanche, au son des hymnes français et américain, 21 coups de canon sont tirés. Depuis l'élection de Joe Biden, Emmanuel Macron est le premier dirigeant à recevoir les honneurs d'une visite d'État. "La France, c'est notre plus ancien allié. Notre partenaire inébranlable dans la cause de la liberté", a précisé Joe Biden, président des États-Unis. "Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France", a lancé, quant à lui, Emmanuel Macron.