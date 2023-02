VIDÉO - États-Unis : vives inquiétudes après le déraillement d'un train chargé de produits chimiques

Selon notre envoyé spécial Axel Monnier, les wagons et les voitures calcinées ont été retirés des lieux de l'accident de train. Les trains qui transportent des produits dangereux circulent à nouveau. Malgré cela, le travail de nettoyage continue en parallèle, dans un environnement à risque. La poussière continue de se propager et une odeur pestilentielle qui enserre la ville.

La population de la région se sent de plus en plus abandonnée par les autorités. Les habitants se sont organisés par eux-mêmes pour distribuer des bouteilles d'eau. Même si les autorités disent qu'il n'a rien à craindre, autour de la rivière, des ouvriers s'activent pour nettoyer l'eau. Des barrages filtrants et des systèmes de pompages sont même utilisés. L'agence américaine de l'environnement est malgré tout venu rassurer les habitants mécontents. "Nous affirmons que l'air est sain, que l'eau est saine. Et nous en sommes convaincus, car nos tests le prouvent. Les chiffres aussi", assure Michael Regan, le directeur de l'Agence américaine de l'environnement.