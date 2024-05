"Vraiment effrayant" : les images de la tornade qui a ravagé une petite ville de l'Iowa

La saison des tornades se poursuit aux États-Unis. Dans l'Iowa, la petite ville de Greenfield a été entièrement dévastée, au moins cinq personnes sont décédées et 35 autres blessées. Le JT de TF1 vous montre les images.

Après son passage, il ne reste plus rien. Une tornade dévastatrice a frappé Greenfield et "une bonne partie" de cette ville d'environ 2000 habitants, située environ 70 kilomètres au sud-ouest de Des Moines, la capitale de l'Iowa, a été dévastée. "Les services d'urgence locaux, du comté et de l'État ont rapidement lancé des opérations de recherche et de sauvetage après le passage de cette tornade dans la région. Malheureusement, nous pouvons confirmer que cette tornade a fait des morts et des blessés parmi les habitants de la région de Greenfield", avait indiqué mardi le sergent Alex Dinkla, de la patrouille de l'État de l'Iowa, lors d'une conférence de presse. Depuis, les autorités ont dressé un premier bilan : au moins cinq personnes sont décédées et 35 autres blessées.

Tout le monde criait, pleurait, tout s'effondrait sur nous Une femme qui a assisté au phénomène

Le phénomène, filmé par certains locaux, a tout emporté sur son passage. Les dégâts matériels sont considérables. La violence de la tempête est d'autant plus flagrante en observant le contraste entre des habitations balayées et celles qui sont toujours intactes, à seulement quelques mètres des premières. En plus, il n'a fallu qu'une poignée de secondes pour que ce "couloir" de destruction se forme. "Ça a duré dix à quinze secondes. C'était vraiment effrayant. Je me suis cachée contre le mur", confirme une habitante dans la vidéo du JT de TF1 à voir en tête de cet article.

Des éoliennes ont été coupées en deux par la tornade. - SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quelques instants suffisants pour arracher des silos d'une dizaine de mètres de haut ou plier en deux des éoliennes. Ou même déplacer certains objets à 160 kilomètres de leur point d'origine. "Je me suis mise au-dessus de ma petite fille, c'est arrivé. Je n'arrêtais pas de prier", témoigne une autre femme qui a assisté à ces événements. "Tout le monde criait, pleurait, tout s'effondrait sur nous", ajoute-t-elle. "On a vraiment de la chance d'être encore en vie", conclut-elle.

Dans la région, plus de 20 tornades ont été répertoriées en seulement 24 heures.