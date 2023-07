VIDÉO - Un gigantesque incendie en Californie et au Nevada provoque des tornades de feu

Un feu qui fait craindre une catastrophe pour la faune et la flore. Un énorme incendie fait rage actuellement le désert de Mojave et a provoqué des "tornades de feu" ce week-end dans cette région à cheval entre la Californie et le Nevada, selon les autorités américaines. Le "York Fire" s'est déclenché vendredi dernier et s'étend actuellement sur plus de 300 kilomètres carrés. Pour l'instant, il n'est toujours pas maîtrisé du tout pour le moment, malgré les efforts de plus de 250 pompiers, selon un bulletin du Bureau of Land Management (BLM), une agence fédérale en charge de la zone.

"Le temps venteux a un impact important sur le comportement du feu", a souligné l'agence. "À certains endroits, les pompiers du côté nord de l'incendie ont observé des tornades de feu." Imprévisibles, ces colonnes de flammes tournoyantes sont extrêmement dangereuses pour les pompiers. Elles peuvent "propager des braises sur de longues distances et déclencher de nouveaux incendies à l'avant du front principal", rappelle le BLM.