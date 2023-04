Europa-Park, le roi du grand huit

Cent attractions et spectacles, treize roller coaster, six millions de visiteurs... À 60 km de Strasbourg, en Allemagne, Europa-Park existe depuis 1975. Son thème est celui des pays d'Europe. On déambule en Italie, en Suisse, en Hollande ou encore en Grèce. L'entrée adulte coûte 57 euros et 44 euros pour le parc aquatique. Pour se démarquer de ses concurrents, notamment Disneyland Paris, le parc allemand doit sans cesse innover. Sa stratégie est de mettre l'accent sur les technologies futuristes et un positionnement de plus en plus luxe, bien loin de l'esprit forain des débuts.