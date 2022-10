Eurovision 2023 : l'Ukraine élira son candidat depuis un abri anti-bombe

Plusieurs mois plus tard, l'organisation de la nouvelle édition et le choix d'un nouveau candidat doit encore se plier aux mêmes contraintes, liées au conflit contre la Russie. Le producteur de musique ukrainien Pianoboy, qui a supervisé la sélection de la chanson qui représentera l'Ukraine en 2023, a confié que le contexte très particulier de la guerre rendait cet exercice inédit : "ce qui est assez inattendu pour moi, que ce travail est basé sur la psychologie car vous devez élever les musiciens depuis une sorte de fond, les motiver", a-t-il expliqué, comme le rapporte le site de l'Eurovision.

Nombre d'entre eux ont même composé une chanson spécifiquement pour l'occasion et ont même "repris la musique" pour la sélection. "J'aimerais que ce Vidbir permette de découvrir de nouveaux noms créatifs et exceptionnels, et que les gens se sentent touchés et bien avec cette musique", a aussi exhorté le producteur. La liste des participants à la finale de sélection sera révélée à la fin du mois d'octobre, ajoute le site de la compétition.