VIDÉO - Everest : un alpiniste en détresse dans la "zone de mort" sauvé in extremis par un guide népalais

Le guide a par la suite placé le Malaisien sous sa réserve d'oxygène, aidant à améliorer son état. Il lui était cependant toujours très difficile de marcher. Le Népalais, qui mesure environ 1,60 m et pèse 55 kg, a dû porter le souffrant sur certaines des sections les plus ardues de la montagne. Il lui aura fallu près de six heures pour l'acheminer jusqu'au camp 4. Là, un autre guide l'a aidé à continuer sa descente avec l'alpiniste souffrant, enveloppé dans des sacs de couchage maintenus par des cordages. Ainsi, ils ont pu le traîner sur les pentes enneigées et le porter quand cela se révélait nécessaire.

Quand ils sont enfin parvenus au camp 3 à 7162 mètres, un hélicoptère a pris la relève et l'a transporté jusqu'au camp de base. Gelje Sherpa n'a pas revu l'alpiniste malaisien depuis son sauvetage, mais il a reçu un message de remerciements. "Il m'a écrit 'Tu m'as sauvé la vie, tu es un dieu pour moi'", a confié le guide.