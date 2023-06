Prigojine persona non grata à Moscou, que va-t-il advenir de la milice Wagner en Afrique ?

Leur présence est ainsi menacée, d’autant que celle-ci assure à Prigojine et ses hommes d’importants revenus financiers via par exemple l’exploitation de réserves de diamants en Centrafrique. Il faut ajouter à cela une pression accrue, exercée par les pays occidentaux. Washington a notamment annoncé des nouvelles sanctions contre les activités de la milice dans le pays, tandis que Paris a appelé tous les États concernés à se dissocier de Wagner. Le groupe opère également au Mali et s’est renforcé dans le pays depuis le retrait de l’armée française. Il y est régulièrement accusé d’exactions et de massacres de civils.

Depuis la rébellion ratée de Wagner, de nombreux observateurs sont affirmatifs. "Si la relation entre le gouvernement russe et Wagner est rompue, cela signifie que leur relation en RCA (République centrafricaine, ndlr) et au Mali est également rompue", a par exemple confié à Bloomberg Kessy Martine Ekomo-Soignet, directrice du cabinet Peace and development Watch Centrafrique, basé à Bangui.