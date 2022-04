Exactions en Ukraine : un Français témoigne

Ils se considèrent comme miraculés. Le 24 février dernier, Aurélien et sa femme Irina sont à Gostomel, dans la banlieue de Kiev, quand la guerre éclate. Ils perdent leur maison. "C'est arrivé comme ça à 4h30 du matin, et puis, ça n'a jamais cessé pendant trois semaines, à subir des tirs et des bombardements sans cesse", témoigne-t-il