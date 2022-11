EXCLUSIF - Guerre en Ukraine : les reporters de TF1/LCI dans une base de Tchétchénie qui forme les militaires russes

Aucune télévision occidentale n'avait pu y pénétrer jusqu'à présent. Les reporters de TF1/LCI, Jérôme Garro et Mickaël Merle, se sont rendus dans une base militaire de Tchétchénie, l'Académie militaire de Grozny, où sont formés les commandos de Russie, mais aussi les nouvelles recrues qui sont envoyées directement en Ukraine. Ces volontaires (ainsi que les Russes mobilisés), venus de tout le pays, y reçoivent quinze jours de formation avant de partir se battre. Leur compensation : 200.000 roubles (3000 euros) par mois.

Jérôme Garro et son équipe ont pu filmer pour la première fois ces entraînements, mais bien sûr, tout n'est pas montré devant la caméra. Les autorités tchétchènes veulent surtout souligner qu'ici, on apprend la discipline militaire, avec des exercices physiques, mais aussi des séances de tirs à la mitrailleuse. Plus loin, un atelier de snipers fait ses gammes tandis que d'autres apprennent le maniement d'un lance-roquettes. D'autres camps d'entraînement existent à travers la Russie, mais celui-ci est le plus grand et le plus moderne. Autre particularité, ces milliers d'hommes sont formés par des Tchétchènes avant de partir en Ukraine.