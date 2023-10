EXCLUSIF - VIDÉO - Otages du Hamas : le négociateur en chef du Qatar répond à TF1

C'est ce ministre d'État qui, en discutant avec les deux parties, a permis la libération de quatre otages depuis le début de la guerre au Proche-Orient, deux Américaines et deux Israéliennes. "On n'arrêtera pas notre travail de négociation jusqu'à ce qu'on sorte chaque otage de cette situation", assure-t-il notamment dans cette interview, la première obtenue par une chaîne européenne, face à nos journalistes Liseron Boudoul et Fabrice Amzel, qui l'ont rencontré ce mardi après-midi à Doha. "Le but est la libération de tous les civils, en particulier des civils étrangers", continue le responsable.

Le Qatar dit travailler avec la France pour libérer ses neuf ressortissants retenus en otage. "On a reçu un appel dès la première heure de ce conflit de la part des autorités françaises, affirme Mohammed Al Khulaifi. Elles cherchent l'assistance du Qatar pour faire libérer leurs citoyens. Pour nous, c'est une demande prioritaire : on discute de la situation avec les deux parties, dans l'espoir d'un résultat positif dans les prochains jours."