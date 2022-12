EXCLUSIF - Menace nucléaire, Poutine, enfants déportés... ce qu'il faut retenir de l'interview de Volodymyr Zelensky sur LCI

Au cours de cet entretien, le président ukrainien a notamment évoqué le sort des milliers de personnes déportées. Avec un fort pourcentage d’enfants. "On a des chiffres impressionnants. On parle de 50.000 à 200.000 enfants, dont on a le détail : les noms, les dates de naissance, etc.", a-t-il révélé, tout en précisant que "plus de 2 millions d’Ukrainiens déportés à ce jour" et que "beaucoup sont des otages, aujourd’hui".

Ce fut aussi l'occasion pour Volodymyr Zelensky de s'exprimer sur la stratégie russe, qu’il n’a pas hésité à comparer à celle employée par l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. "Pour moi, la Russie n’a pas commencé une nouvelle forme de guerre. Elle fait ce qu’a fait le régime fasciste sous Hitler", a-t-il souligné, en faisant référence aux dernières attaques russes provoquant de nombreuses coupures de courant et d’eau, notamment à Kiev.