EXCLUSIF - "L'objectif était de me faire craquer" : les premiers mots de l'ambassadeur de France au Niger

Face à notre journaliste Esther Lefebvre, Sylvain Itté confie être "fatigué après deux mois d’extrême tension, mais toujours prêt à continuer (s)a mission". Il raconte les difficiles conditions dans lesquelles il a vécu reclus dans son ambassade, avec des réserves de nourriture ou de gazole pour le groupe électrogène qui s'épuisaient, les entreprises nigériennes qui les livraient ayant été "dissuadées, voire menacées" par la junte militaire. "Il fallait sortir les poubelles sans que nos amis de la junte s’en aperçoivent, explique-t-il. Il s’agissait d’essayer de faire rentrer de la nourriture, de l’eau, là aussi en faisant preuve d’un peu d’ingéniosité". "Très clairement, l’objectif était de me faire craquer, et donc de me faire sortir", ajoute-t-il.

Le diplomate revient aussi sur le choc de l'attaque de son ambassade par des manifestants pro-putschistes fin juillet : "L’attaque a duré plus de 2h30. Ce jour-là, nous étions collectivement en danger et nous sommes passés très, très près du drame, parce qu’il y avait plus de 6.000 personnes qui étaient là pour en découdre, qui étaient là pour rentrer dans l’ambassade".