Vidéo inédite d'Alexeï Navalny : "Poutine aime l'idée que les gens aient peur de son pouvoir obscur"

LCI, en partenariat avec le journal "Libération", a dévoilé mercredi un entretien exclusif de l'ancien opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, juste avant son incarcération. Décédé en février en prison, il accusait le Kremlin d'avoir tenté de l'empoisonner, durant l'été 2020. "Un des objectifs du choix de l'empoisonnement, peut-être le principal, est que c'est terrifiant", assurait-il lors de son interview à Berlin.

Il était revenu en longueur sur les conditions de son empoisonnement en 2020. Dans un entretien avec l'ex-député LaREM Jacques Maire, dévoilé à titre posthume en exclusivité mercredi par LCI et Libération, Alexeï Navalny détaillait pourquoi il avait été visé, selon lui, par cette tentative de meurtre, qu'il imputait directement au pouvoir russe. "L'empoisonnement, contrairement à l'accident de voiture, laisse beaucoup de place à la spéculation et aux nouvelles versions, indique-t-il. On ne peut être persuadé de rien, il n'y aucune preuve. C'est suspect, mais qui sait ce qu'il s'est réellement passé ?"

Selon lui, ce type de pratique permet aussi d'attiser la peur au sein de la société russe, permettant de canaliser l'ensemble des voix dissonantes à Vladimir Poutine. "L'autre objectif du choix de l'empoisonnement, peut-être le principal, est que c'est terrifiant, poursuit l'ancien militant russe dans la vidéo à retrouver en tête de cet article. Les gens commencent à avoir peur : c'est un des bonus de cette méthode. Poutine aime l'idée que les gens aient peur de son pouvoir obscur."

Décédé en février dans sa prison sibérienne, Alexeï Navalny était devenu l'opposant russe numéro un à Vladimir Poutine. Il avait été incarcéré à son retour dans le pays, en janvier 2021.