Exil sans retour : ces Russes qui s'installent en Turquie

De nombreuses familles ont choisi de rejoindre cette station balnéaire réputée. Selon les autorités, plus de 100 000 Russes ont quitté leur pays pour la Turquie. Beaucoup d'entre eux travaillent dans le secteur de l'informatique. La plupart viennent des grandes villes, parlent anglais et s'informent sur internet. Par exemple, Dimitri Kulish, ingénieur informatique, est arrivé il y a trois mois. Il a rejoint un des nombreux de startuppeurs russes d'Antalya. Avant la guerre, son groupe d'entraide comptait 400 membres. Aujourd'hui, ils sont trois fois plus nombreux. Pour cette génération qui peut travailler dans le monde entier, le business n'est plus en Russie.