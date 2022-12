VIDÉO - Explosion d'un aquarium géant à Berlin : les images saisissantes des dégâts

Le site, très spectaculaire, attirait chaque jour de nombreux visiteurs venus du monde entier. "Hier encore, on l'admirait, on était vraiment sidéré par sa beauté. Et tout d'un coup, il disparait. C'est un vrai gâchis", raconte une touriste. L'attraction avait ouvert en juillet dernier après une longue et couteuse réparation de 2,5 millions d'euros.

"Nous ne pouvons rien dire pour le moment sur la cause de cet accident, ni comment cela s'est produit. Le bâtiment est actuellement inspecté par un ingénieur de structure. Dès qu'il aura donné son accord, l'enquête pourra commencer ", explique au 20H de TF1 Adrien Wentzel, porte-parole des pompiers de Berlin. Les riverains disent avoir ressenti comme un tremblement de terre, un tsunami, au moment de l'effondrement. Les occupants ont tous étaient évacués et relogés.