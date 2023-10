VIDÉO - Explosion d'un hôpital à Gaza : "Il semble que cela a été mené par la partie adverse", selon Joe Biden

Le président américain a également eu un mot pour les Gazaouis, touchés par la guerre déclarée entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre dernier et les massacres perpétrés par le mouvement terroriste sur le territoire Hébreu. "Il faut aussi pouvoir aider les Palestiniens qui sont innocents et qui sont pris au milieu de tout ça", a ainsi rappelé Joe Biden, fustigeant le Hamas qui "ne représente pas du tout la totalité du peuple palestinien" à qui il n'a apporté que de la "souffrance".