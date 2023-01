Famille royale : le jour où Harry et William se sont battus

Il y raconte une altercation avec William en 2019 à Londres, lors d'un échange au sujet de sa femme, Meghan Markle. William l'aurait alors qualifié de "difficile, impolie et agressive". Le ton monte sérieusement. Et selon Harry, son grand frère l'attrape alors par le col et le jette par terre. Un nouveau chapitre dans cette discorde fraternelle, nourri par les nombreuses anecdotes dévoilées par Harry et Meghan depuis 2020 et leur rupture définitive avec la famille royale.