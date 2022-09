Famille royale : toutes les questions que vous posez

Pour commencer : où vont vivre Charles III et Camilla ? Entre ses propriétés adorées comme Highgrove dans la campagne anglaise et celle héritée de la reine, le nouveau souverain est propriétaire d'une dizaine de châteaux et manoirs. Mais un lieu s'impose à lui, du moins pour son bureau comme l'explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. "Buckingham, pour le monde entier, reste le lieu du pouvoir, le lieu de toutes les grandes cérémonies familiales. Il est donc très difficile pour lui de ne pas y habiter. C'est exactement la même chose pour la reine Elizabeth. Elle n'aimait pas du tout. C'est quand même une immense baraque mal chauffée avec des courants d'air partout. Et on disait quand même certaines colonies de rats et souris", dit-elle. Mais la résidence royale est en pleine rénovation. Et les travaux devraient encore durer 5 ans.