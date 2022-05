VIDÉO - Jubilé de la reine : la collection de cette fan d’Elizabeth II va vous impressionner

Elle pourrait figurer dans le livre des records. Impossible de connaître le nombre exact d'objets dont regorge la collection royale de Margaret Tyler. Plus de douze mille en tout cas. Tasses, photos, puzzles, miniatures de la reine ou de ses corgis, du plus chic au plus kitsch, il y en a pour tous les goûts. Et la reine n'est pas la seule à avoir les honneurs de cette fan inconditionnelle des Windsor. "Voilà le prince George, qui sera roi un jour", dit-elle en montrant une photo du "royal baby", avant de poursuivre la visite en désignant de grandes silhouettes découpées de Meghan et Harry. En plus de 40 ans, sa collection s'étend dans toutes les pièces de sa maison. Certains de ses trésors ont traversé les âges, comme cette boîte qui date du couronnement d'Elizabeth II en 1953.