"Fantôme de Kiev" : "un super-héros légendaire" de la guerre en Ukraine... qui n'existe pas

La fin d'un mythe, donc, qui aura duré plus de deux mois. Le 25 février dernier, au lendemain du début de l'invasion, un pilote non identifié aurait abattu six avions russes en l'espace de trente heures. Une performance qui a contribué à faire naître la légende, entretenue par l'ancien président ukrainien, Petro Porochenko, et les forces armées ukrainiennes elles-mêmes. Le 11 mars, elles publiaient sur Facebook la photo d'un pilote masqué, dans son avion, frappée de l'inscription : "le fantôme de Kiev".

D'après The Times, derrière cette légende se trouvait Stephan Tarabalka, un pilote ukrainien de 29 ans, mort au combat. Une révélation qui a poussé l'armée à mettre fin à la rumeur, précisant que Stephan Tarabalka, qui "n'a pas abattu 40 avions" russes, était effectivement décédé "au cours d'une bataille aérienne contre les occupants russes", avant d'être décoré à titre posthume.