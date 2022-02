Fermeture de l'espace aérien, exclusion des banques russes de Swift... La Russie isolée du monde

Les médias russes RT et Sputnik sont également exclus du monde médiatique. Ils sont bannis de l'Union européenne. "Ces chaînes ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre union", a annoncé Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'Eurovision n'accueillera pas non plus la Russie.