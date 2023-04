VIDÉO - Film tourné dans l'espace : comment les Russes ont pris de vitesse Tom Cruise

Le film Le Défi (Vyzov, en russe) est une prouesse technique... et politique. En pleine crise diplomatique, isolée comme jamais, Moscou exploite ce succès cinématographique, tourné quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine, comme une victoire sur les Occidentaux. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a salué la sortie de ce long-métrage, et félicité son réalisateur et son actrice. Le film devrait même être projeté dans les régions ukrainiennes occupées par l'armée russe.