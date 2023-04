VIDÉO - Fin du ramadan : des milliers de fidèles se recueillent à La Mecque, en Arabie Saoudite

Le jeûne du ramadan, un des cinq piliers de l'islam, est observé par des millions de musulmans dans le monde. Durant ce mois, du lever au coucher du soleil, il leur est interdit de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles. Au-delà de la dimension religieuse, le ramadan et l'Aïd al-Fitr sont aussi l'occasion de grands rassemblements en famille ou avec le reste de la communauté musulmane. L'Aïd al-Fitr est également marqué par des gestes de charité envers les plus pauvres, fortement encouragés par les religieux à cette époque de l'année.