Flambée record des prix en Espagne

De tous les produits alimentaires, celui-ci détient le record de la plus forte inflation : l'huile d'olive. Son prix a augmenté de 27% en un an. "C'est de la folie ! C'est la base de la cuisine, ça affecte tous les foyers". Au moment de faire ses courses, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les tomates ont pris 10% en un an et les fruits frais 9% en moyenne. Pour du fromage et du jambon, il faut débourser au moins 3% de plus qu'en 2021.