Floride : comment reconstruire après l'ouragan

Sur le site, les constructions en dur n'étaient pas autorisées. Mais le passage de l'ouragan et la pression désormais croissante des habitants devraient changer la donne. "Si tout ça est démoli et qu'on peut construire une maison en dur, en béton sur pilotis, alors on restera. Aujourd'hui, elle est invendable, mais on reste propriétaire du terrain", déclare Lydia. Avec le changement climatique, les ouragans deviennent plus forts et plus fréquents. Or les seniors, un tiers de la population dans cette agglomération, y seraient les moins bien préparés.