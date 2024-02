VIDÉO - Floride : plusieurs morts et de gros dégâts après le crash d'un avion de tourisme sur un lotissement

Aux États-Unis, en Floride, un avion de tourisme s'est écrasé sur un lotissement, tuant ses passagers et des habitants. Le JT de TF1 retrace ce drame.

Les flammes se sont propagées en quelques instants. Le crash a eu lieu au beau milieu d'un quartier résidentiel à l'heure du repas. Il était 19 heures. "J'ai entendu un bruit de plus en plus sourd, et d'un coup, une explosion", raconte un riverain. "Je me suis précipitée dehors, ça a explosé et j'ai couru pour prévenir tout le monde", explique une autre. Immédiatement, les pompiers arrivent et tentent de contenir l'incendie.

Au moins quatre maisons sont touchées. Plusieurs personnes sont mortes, les passagers de l'avion, mais aussi des habitants. "Les pompiers ont réussi à contenir les flammes, mais nous n'avons pas encore pu accéder à la zone pour déterminer avec précision le nombre de victimes", indique Eric Gandy, chef de la police de Clearwater, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Il s'agirait de cet avion :

TF1

L'appareil aurait décollé à 18 heures de l'aéroport de Vero Beach, une heure de vol pour rejoindre Clearwater de l'autre côté de la Floride. À l'approche de l'aérodrome, le pilote signale une panne moteur. L'appareil en difficulté disparaît ensuite des écrans radars. On ne sait pas combien de passagers étaient à bord. Une enquête est ouverte pour déterminer précisément les causes de l'accident.